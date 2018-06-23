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В ДТП погиб помощник нардепа Вилкула

В ДТП погиб помощник нардепа Вилкула

Киев  •  УНН

 • 28516 просмотра

КИЕВ. 23 июня. УНН. В ДТП в Полтавской области погиб помощник народного депутата Александра Вилкула. Об этом сообщили УНН в полиции.

По информации правоохранителей, авария произошла на трассе Киев-Харьков, вблизи села Коноплянка.

"Легковушка Hyundai Tucson выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком DAF. От полученных травм водитель легкового автомобиля погиб", - сообщили в полиции.

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Также правоохранители подтвердили информацию, что легковым авто управлял помощник народного депутата Александра Вилкула.

Как стало известно УНН, погибший работал помощником нардепа на общественных началах.

По факту ДТП ведется расследование.

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