Автівка з сім'єю влетіла в дерево на Київщині: є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Біля повороту на село Копачів на Київщині сталася ДТП, внаслідок якої помер чоловік, а двоє дітей потрапили до лікарні. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП у Київській області, передає УНН.
"30-річна жінка – водій автомобіля "Фольксваген Транспортер" – не впоралась з керуванням, перетнула зустрічну смугу руху та зіткнулася з деревом. Трагедія сталася неподалік повороту на село Копачів Обухівського району", - йдеться в повідомленні.
У лікарні перебувають двоє дітей трьох та семи років. Їх батько від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці. За кермом авто знаходилась дружина загиблого.
За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 КК України. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Наразі встановлюються причини та обставини аварії. Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, під Києвом автомобіль на високій швидкості в'їхав в автобус.