Під Києвом автівка на великій швидкості влетіла в автобус: є постраждалі

"Близько 14:30 сталася ДТП за участі двох транспортних засобів. Водій автобуса Mercedes, розвертаючись, не поступився дорогою зустрічному транспорту. Легковик Mercedes на великій швидкості в'їхав в автобус – не встигнув загальмувати. В результаті ДТП постраждали два водія – автобуса та легковика. Вони були доправлені до лікарні. Загиблих немає", – йдеться в повідомленні.

Зазначено, що пасажирів в жодному з транспортних засобі не було.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 КК України.

Нагадаємо, у Києві пішохід перебігав дорогу у недозволенному місці, потрапив під колеса вантажівки і помер від несумісних із життям травм.