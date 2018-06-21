Під Києвом автівка на великій швидкості влетіла в автобус: є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Дорожньо-транспортна пригода за участі двох транспортних засобів сталася на автотрасі Київ - Харків у Київській області: автомобіль на високій швидкості в'їхав в автобус. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Київській області.
"Близько 14:30 сталася ДТП за участі двох транспортних засобів. Водій автобуса Mercedes, розвертаючись, не поступився дорогою зустрічному транспорту. Легковик Mercedes на великій швидкості в'їхав в автобус – не встигнув загальмувати. В результаті ДТП постраждали два водія – автобуса та легковика. Вони були доправлені до лікарні. Загиблих немає", – йдеться в повідомленні.
Зазначено, що пасажирів в жодному з транспортних засобі не було.
Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 КК України.
Нагадаємо, у Києві пішохід перебігав дорогу у недозволенному місці, потрапив під колеса вантажівки і помер від несумісних із життям травм.