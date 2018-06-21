У Києві під колесами вантажівки загинув 22-річний хлопець
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Увечері 20 червня сталась смертельна ДТП за участю вантажного автомобіля Renault: пішохід перебігав дорогу у недозволенному місці, потрапив під колеса вантажівки і помер від несумісних із життям травм. Про це повідомила прес-служба Національної поліції у місті Києві, передає УНН.
“За попередньою інформацією, 22-річний мешканець Сумської області переходив дорогу у невстановленому місці, де його збила вантажівка Renault. Пішохід від отриманих травм помер у кареті „швидкої“”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, у середу, 20 червня, близько 23:00 до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Заболотного Голосіївського району столиці відбулась ДТП. На місце негайно виїхали наряд патрульної поліції, слідчо-оперативна група та медичні працівники.
За даним фактом слідчим управлінням ГУ НПУ у місті Києві розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.
Правоохоронці встановлюють обставини смертельної аварії.
Нагадаємо, у Миколаєві маршрутка на смерть збила пішохода.