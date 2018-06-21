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В Киеве под колесами грузовика погиб 22-летний парень

В Киеве под колесами грузовика погиб 22-летний парень

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 июня. УНН. Вечером 20 июня произошло смертельное ДТП с участием грузового автомобиля Renault: пешеход перебегал дорогу в недозволенном месте, попал под колеса грузовика и умер от несовместимых с жизнью травм. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в городе Киеве, передает УНН.

“По предварительной информации, 22-летний житель Сумской области переходил дорогу в неустановленном месте, где его сбил грузовик Renault. Пешеход от полученных травм скончался в карете ”скорой"", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в среду, 20 июня, около 23:00 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Заболотного Голосеевского района столицы произошло ДТП. На место немедленно выехали наряд патрульной полиции, следственно-оперативная группа и медицинские работники.

По данному факту следственным управлением ГУ НПУ в Киеве начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Правоохранители устанавливают обстоятельства смертельной аварии.

Напомним, в Николаеве маршрутка насмерть сбила пешехода.

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