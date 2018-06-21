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У Миколаєві маршрутка на смерть збила пішохода

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Дорожньо-транспортна пригода за участі маршрутки та пішохода сталася у Миколаєві, внаслідок якої чоловік загинув на місці. Про це повідомив відділ комунікації поліції Миколаївської області, передає УНН.

"Сьогодні, 21 червня, близько 9:45 у Миколаєві на пр. Центральному сталася дорожньо-транспортна пригода за участі маршрутного таксі та пішохода, який перетинав проїзну частину на пішохідному переходу", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок ДТП 81–річний пішохід від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці.

"Наразі на місці скоєння дорожньо-транспортної пригоди працює слідчий ГУНП в Миколаївській області, встановлюються обставини автопригоди та перевіряється інформація, чи переходив пішохід на заборонений сигнал світлофора. Наряд патрульної поліції організував об’їзд для інших учасників дорожнього руху", - зазначили в поліції.

Відомості про аварію внесли до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкція статті передбачає покарання у вигляді від трьох до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, у Харкові автомобіль наїхав на 15-річного хлопця, внаслідок чого останнього у стані коми госпіталізували. 

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