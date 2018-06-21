У Миколаєві маршрутка на смерть збила пішохода
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Дорожньо-транспортна пригода за участі маршрутки та пішохода сталася у Миколаєві, внаслідок якої чоловік загинув на місці. Про це повідомив відділ комунікації поліції Миколаївської області, передає УНН.
"Сьогодні, 21 червня, близько 9:45 у Миколаєві на пр. Центральному сталася дорожньо-транспортна пригода за участі маршрутного таксі та пішохода, який перетинав проїзну частину на пішохідному переходу", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок ДТП 81–річний пішохід від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці.
"Наразі на місці скоєння дорожньо-транспортної пригоди працює слідчий ГУНП в Миколаївській області, встановлюються обставини автопригоди та перевіряється інформація, чи переходив пішохід на заборонений сигнал світлофора. Наряд патрульної поліції організував об’їзд для інших учасників дорожнього руху", - зазначили в поліції.
Відомості про аварію внесли до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкція статті передбачає покарання у вигляді від трьох до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Нагадаємо, у Харкові автомобіль наїхав на 15-річного хлопця, внаслідок чого останнього у стані коми госпіталізували.