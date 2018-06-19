Автівка збила підлітка у Харкові: постраждалий у комі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. У Харкові автомобіль допустив наїзд на 15-річного хлопця, внаслідок чого останнього у стані коми госпіталізували. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає УНН.
"Аварія сталася 18 червня близько 23:30 на перехресті вулиці Архітектора Альошина та проспекту Олександрівського. За попередніми даними, 36-річний водій автомобіля Mitsubishi допустив наїзд на 15-річного хлопця. В результаті аварії потерпілий у стані коми був госпіталізований до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги", – йдеться в повідомленні.
Інформацію про інцидент внесли до ЄРДР за ч.1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Наразі поліція встановлює всі обставини ДТП.
Нагадаємо, мікроавтобус збив семирічну дівчинку в Харкові. Від отриманих травм дитина загинула. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України. Водія транспортного засобу затримали.