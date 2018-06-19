Автомобиль сбил подростка в Харькове: пострадавший в коме
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. В Харькове автомобиль допустил наезд на 15-летнего парня, в результате чего последнего в состоянии комы госпитализировали. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, передает УНН.
"Авария произошла 18 июня около 23:30 на перекрестке улицы Архитектора Алешина и проспекта Александровского. По предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля Mitsubishi совершил наезд на 15-летнего парня. В результате аварии пострадавший в состоянии комы был госпитализирован в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи", - говорится в сообщении.
Информацию об инциденте внесли в ЕРДР по ч.1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.
Напомним, микроавтобус сбил семилетнюю девочку в Харькове. От полученных травм ребенок погиб. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины. Водителя транспортного средства задержали.