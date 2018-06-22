Автомобиль с семьей влетел в дерево в Киевской области: есть погибший

"30-летняя женщина – водитель автомобиля "Фольксваген Транспортер" – не справилась с управлением, пересек встречную полосу движения и столкнулась с деревом. Трагедия произошла недалеко от поворота на село Копачи Обуховского района", - говорится в сообщении.

В больнице находятся двое детей трех и семи лет. Их отец от полученных телесных повреждений погиб на месте. За рулем авто находилась жена погибшего.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст. 286 УК Украины. Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Устанавливаются причины и обстоятельства аварии. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, под Киевом автомобиль на высокой скорости въехал в автобус.