Женщина на "Таврии" во Львовской области сбила восьмилетнего ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. Вчера, 22 июня в 19:30 в городе Буск на ул. Шевченко водитель "ЗАЗ - Таврия" наехал на восьмилетнюю девочку на велосипеде. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
Ребенок, жительница города Желтые Воды Днепропетровской области, в результате ДТП получила телесные повреждения в виде сотрясения головного мозга и была госпитализирована в Бускую ЦРБ.
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Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.