Женщина на "Таврии" во Львовской области сбила восьмилетнего ребенка

КИЕВ. 23 июня. УНН. Вчера, 22 июня в 19:30 в городе Буск на ул. Шевченко водитель "ЗАЗ - Таврия" наехал на восьмилетнюю девочку на велосипеде. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".