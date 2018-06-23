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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
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США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 104436 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 112453 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 126635 просмотра

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 143618 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
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Женщина на "Таврии" во Львовской области сбила восьмилетнего ребенка

Женщина на "Таврии" во Львовской области сбила восьмилетнего ребенка

Киев  •  УНН

 • 8750 просмотра

КИЕВ. 23 июня. УНН. Вчера, 22 июня в 19:30 в городе Буск на ул. Шевченко водитель "ЗАЗ - Таврия" наехал на восьмилетнюю девочку на велосипеде. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".

Ребенок, жительница города Желтые Воды Днепропетровской области, в результате ДТП получила телесные повреждения в виде сотрясения головного мозга и была госпитализирована в Бускую ЦРБ.

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Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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