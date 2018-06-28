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В Тернопольской области произошло ДТП с участием военного грузовика

В Тернопольской области произошло ДТП с участием военного грузовика

Киев  •  УНН

 • 13315 просмотра

КИЕВ. 28 июня. УНН. На трассе Тернополь-Рава Русская столкнулись легковой автомобиль и грузовик, которая принадлежит Вооруженным силам Украины. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Тернопольской области, передает УНН.

Так, ДТП произошло вчера, 27 июня, в 17:30 вблизи села Озерная Зборовского района.

"На место аварии выезжала следственно-оперативная группа. По предварительным данным, водитель Nisan выехала на полосу встречного движения и врезалась в ГАЗ 66, который принадлежит Вооруженным силам Украины. На момент аварии в салоне иномарки находились две женщины и ребенок. В грузовике: двое военных – в кабине и двое – в будке ", – говорится в сообщении.

В результате удара погибли две женщины.

"Пятилетнего ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу. Один солдат обратился в медучреждение с переломом ключицы. Других военных осматривают врачи", – уточнили в полиции.

Следователи устанавливают причину выезда легковушки на полосу встречного движения. Следствие продолжается в соответствии с ч.3 ст. 286 УК Украины.

Напомним, автомобиль совершил наезд на женщину, которая шла по обочине дороги с детской коляской с трехмесячным ребенком. Авария произошла в с. Каиры Херсонской области.

Украинские Национальные Новости

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