При ДТП во Львовской области пострадали двое детей

"44-летний водитель автомобиля ВАЗ-2104, житель с. Сулимов Жолковского района, совершил попутное столкновение с автомобилем марки Skoda Rapid, за рулем которого находился 40-летний гражданин Беларуси", - сообщили в департаменте

В результате ДТП пострадали двое детей - пассажиры ВАЗа в возрасте 10 и 17 лет. У них ушибы грудной клетки. Младшего из них госпитализировали. Травмы также получила пассажирка автомобиля Skoda - 39-летняя женщина города Минск. Ее госпитализировали в больницу скорой помощи. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Напомним, на Закарпатье столкнулись два автомобиля. В результате в больницу попали три человека, среди которых беременная женщина.