На Буковині мікроавтобус на смерть збив велосипедиста

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КИЇВ. 12 липня. УНН. Мікроавтобус скоїв наїзд на велосипедиста у селі Мамаївці Чернівецької області. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП в області, передає УНН.

"Увечері 11-го липня на автошляху в селі Мамаївці Кіцманського району автомобіль марки Mercedes-Sprinter під керуванням 34-річного чернівчанина допустив наїзд на велосипедиста. Місцевий житель 47 років раптово виїхав на проїжджу частину дороги", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок ДТП велосипедист отримав травми, не сумісні з життям, та помер на місці пригоди. Попереднє медичне освідчення показало, що водій на момент скоєння аварії був тверезий.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Також слідчі звернулися до суду з клопотанням про призначення низки експертиз.

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Нагадаємо, нетверезий 27-річний житель міста Корець у Рівненській області на велосипеді врізався в автомобіль Toyota Priys групи реагування місцевого відділення поліції, який не помітив на узбіччі. 

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