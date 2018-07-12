На Буковине микроавтобус насмерть сбил велосипедиста
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Микроавтобус совершил наезд на велосипедиста в селе Мамаевцы Черновицкой области. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в области, передает УНН.
"Вечером 11 июля на автодороге в селе Мамаевцы Кицманского района автомобиль марки Mercedes-Sprinter под управлением 34-летнего черновчанина допустил наезд на велосипедиста. Местный житель 47 лет внезапно выехал на проезжую часть дороги", - говорится в сообщении.
В результате ДТП велосипедист получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. Предварительное медицинское освидетельствование показало, что водитель в момент совершения аварии был трезв.
По данному факту открыто уголовное производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.
Также следователи обратились в суд с ходатайством о назначении ряда экспертиз.
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Напомним, нетрезвый 27-летний житель города Корец в Ровенской области на велосипеде врезался в автомобиль Toyota Priys группы реагирования местного отделения полиции, который не заметил на обочине.