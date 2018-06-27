На Рівненщині п’яний велосипедист врізався у поліцейський “Priys”
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Учора, 26 червня, нетверезий 27-річний житель міста Корець на велосипеді врізався у автомобіль “Toyota Priys” групи реагування місцевого відділення поліції, який не помітив на узбіччі. Про це УНН повідомили у відділ комунікації поліції Рівненської області.
“Близько 23:00 інспектори сектору реагування несли службу на вулиці Київська. У цей час у припарковане службове авто із увімкненими проблисковими маячками врізався велосипедист. У результаті зіткнення керманич двоколісного транспорту не постраждав. Автомобіль отримав механічні пошкодження дверей та фари. Драгер при освідченні показав 2,5 проміле”, - йдеться у повідомлені.
На жителя Корця склали адміністративні протоколи за статтями 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та 127 (порушення правил дорожнього руху велосипедистами) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Нагадаємо, в районі с. Солонці Олешківського району сталася смертельна ДТП: на автодорозі зіткнулись два автомобілі. Внаслідок аварії троє людей загинули.