На Херсонщині не розминулися легковик та мікроавтобус: є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. В районі с. Солонці Олешківського району сьогодні сталася смертельна ДТП: на автодорозі зіткнулись два автомобілі. Внаслідок аварії троє людей загинули. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП у Херсонської області, передає УНН.
"Сьогодні близько 14:00 в Олешківському районі біля с. Солонці сталася дорожньо-транспортна пригода з постраждалими. Поліцейським стало відомо, що на автодорозі зіткнулись два автомобілі: Тoyota та "Газель", - йдеться в повідомленні.
Як зазначив заступник начальника відділу слідчого управління обласного главку поліції Євген Шаталов, попередньо встановлено, що 64-річний водій Toyоta виїхав на зустрічну смугу. Там він здійснив зіткнення з вантажним мікроавтобусом "Газель", за кермом якого перебував 39-річний чоловік.
Внаслідок аварії водій та два пасажири Toyota від отриманих травм загинули на місці. А водія "Газель" доставили до реанімації Голопристанської лікарні.
За фактом цієї ДТП відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.286 КК України - "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".
Проводяться першочергові слідчі дії.
Нагадаємо, на Рівненщині водій легковика допустив зіткнення з маршруткою "Київ-Ковель", в результаті чого маршрутку відкинуло на смугу зустрічного руху, де відбулося зіткнення з вантажівкою. Внаслідок ДТП загинули чотири людини, ще сімох постраждалих госпіталізували.