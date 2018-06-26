ДТП з маршруткою на Рівненщині: підтверджено загибель чотирьох людей
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Внаслідок ДТП, яка сталася на трасі Київ-Ковель на Рівненщині, загинули чотири людини, ще сімох постраждалих госпіталізували. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС України.
ДТП сталася 25 червня о 19:13 поблизу села Орлівка Сарненського району. Зіткнулися два автомобілі з маршрутним автобусом.
"Внаслідок цього загинуло 4 особи та постраждало 7 осіб, яких госпіталізовано до лікарні", - повідомили у відомстві.
Підрозділ ДСНС залучався для проведення деблокації постраждалих та загиблих.
Раніше про чотирьох загиблих у цій ДТП повідомила журналістка Інна Білецька.