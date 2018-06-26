ДТП с маршруткой в Ровенской области: подтверждена гибель четырех человек
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. В результате ДТП, которое произошло на трассе Киев-Ковель в Ровенской области, погибли четыре человека, еще семерых пострадавших госпитализировали. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
ДТП произошло 25 июня в 19:13 вблизи села Орловка Сарненского района. Столкнулись два автомобиля с маршрутным автобусом.
"В результате погибли 4 человека и пострадали 7 человек, которые госпитализированы в больницу", - сообщили в ведомстве.
Подразделение ГСЧС привлекалось для проведения деблокации пострадавших и погибших.
Ранее о четырех погибших в этом ДТП сообщила журналистка Инна Белецкая.