ДТП у Рівненській області біля Сарн, є загиблі

“За попередньою інформацією водій легкового автомобіля „Mercedes-Benz“ на іноземній реєстрації, який виїжджав із другорядної дороги на головну, не врахував дорожньої обстановки та не надав переваги в русі маршрутному таксі сполученням „Київ-Ковель“. У результаті зіткнення транспортні засоби на смузі зустрічного руху врізалися у вантажівку (автоцистерну)”, — розповіли в поліції.

Унаслідок ДТП троє осіб із мікроавтобуса “Mercedes-Benz” загинули на місці події, дев’ятеро осіб із травмами різного ступеня доставили до лікарні.

За інформацією журналістки Інни Білецької, кількість загиблих збільшилась до чотирьох.

На місці події працює слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, на вулиці Городоцькій у Львові фура насмерть переїхала жінку.