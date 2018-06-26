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ДТП у Рівненській області біля Сарн, є загиблі

ДТП у Рівненській області біля Сарн, є загиблі

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 червня. УНН. У Рівненській області біля Сарн внаслідок ДТП загинули щонайменше троє людей, ще дев’ять постраждали. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Рівненської області.

“За попередньою інформацією водій легкового автомобіля „Mercedes-Benz“ на іноземній реєстрації, який виїжджав із другорядної дороги на головну, не врахував дорожньої обстановки та не надав переваги в русі маршрутному таксі сполученням „Київ-Ковель“. У результаті зіткнення транспортні засоби на смузі зустрічного руху врізалися у вантажівку (автоцистерну)”, — розповіли в поліції.

Унаслідок ДТП троє осіб із мікроавтобуса “Mercedes-Benz” загинули на місці події, дев’ятеро осіб із травмами різного ступеня доставили до лікарні.

За інформацією журналістки Інни Білецької, кількість загиблих збільшилась до чотирьох.

На місці події працює слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, на вулиці Городоцькій у Львові фура насмерть переїхала жінку.

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