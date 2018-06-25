У Львові фура на смерть переїхала жінку
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 25 червня. УНН. На вулиці Городоцькій у Львові фура насмерть переїхала жінку. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Львівській області.
"Дорожньо-транспортна пригода сталася о 16:30 на вулиці Городоцькій. Вантажівка збила жінку. Від отриманих травм постраждала померла на місці ДТП. На місці працювала слідчо-оперативна група",- повідомили у Нацполіції.
Остаточні обставини трагедії встановлюються.
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Нагадаємо, смертельна ДТП за участю вантажного автомобіля Renault сталася у Києві: пішохід перебігав дорогу у недозволенному місці й потрапив під колеса вантажівки. Від несумісних із життям травм він помер.