Во Львове фура насмерть переехала женщину

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 30669 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 79698 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 104113 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 119510 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 139335 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 144599 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 182871 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 157002 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 143085 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130696 просмотра

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Во Львове фура насмерть переехала женщину

Во Львове фура насмерть переехала женщину

Киев  •  УНН

 • 16918 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 25 июня. УНН. На улице Городоцкой во Львове фура насмерть переехала женщину. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП во Львовской области.

"Дорожно-транспортное происшествие случилось в 16:30 на улице Городоцкой. Грузовик сбил женщину. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте ДТП. На месте работала следственно-оперативная группа", - сообщили в Нацполиции.

Окончательные обстоятельства трагедии устанавливаются.

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Напомним, смертельное ДТП с участием грузового автомобиля Renault произошло в Киеве: пешеход перебегал дорогу в непозволительном месте и попал под колеса грузовика. От несовместимых с жизнью травм он скончался.

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