Во Львове фура насмерть переехала женщину
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 25 июня. УНН. На улице Городоцкой во Львове фура насмерть переехала женщину. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП во Львовской области.
"Дорожно-транспортное происшествие случилось в 16:30 на улице Городоцкой. Грузовик сбил женщину. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте ДТП. На месте работала следственно-оперативная группа", - сообщили в Нацполиции.
Окончательные обстоятельства трагедии устанавливаются.
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Напомним, смертельное ДТП с участием грузового автомобиля Renault произошло в Киеве: пешеход перебегал дорогу в непозволительном месте и попал под колеса грузовика. От несовместимых с жизнью травм он скончался.