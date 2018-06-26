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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 15998 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 101163 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 116560 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 137108 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 143221 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 180940 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 156572 просмотра

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ДТП в Ровенской области возле Сарны, есть погибшие

ДТП в Ровенской области возле Сарны, есть погибшие

Киев  •  УНН

 • 16915 просмотра

КИЕВ. 26 июня. УНН. В Ровенской области возле Сарны результате ДТП погибли по меньшей мере три человека, еще девять пострадали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Ровенской области.

“По предварительной информации водитель легкового автомобиля „Mercedes-Benz“ на иностранном регистрации, который выезжал со второстепенной дороги на главную, не учел дорожной обстановки и не предоставил преимущества в движении маршрутному такси сообщением „Киев-Ковель“. В результате столкновения транспортные средства на полосе встречного движения врезались в грузовик (автоцистерну)”, — рассказали в полиции.

В результате ДТП три человека из микроавтобуса “Mercedes-Benz” погибли на месте происшествия, девять человек с травмами разной степени доставили в больницу.

По информации журналистки Инны Билецкой, количество погибших увеличилось до четырех.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Напомним, на улице Городецкой во Львове фура насмерть переехала женщину.

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