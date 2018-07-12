За півроку в Україні трапилось майже 69 тис. ДТП

"За перші 6 місяців 2018 року на території України трапилося 68 776 дорожньо-транспортних пригод, що на 10,2 % менше ніж за аналогічний період минулого року. З них з потерпілими — 9965. У ДТП травмувалося 12 847 людей та 1237 осіб загинуло", - сказано у повідомлені.

Основними причинами ДТП стали:



порушення правил проїзду перехресть;



недотримання безпечної дистанції;



порушення правил маневрування;



перевищення дозволеної швидкості руху;



керування у стані алкогольного сп’яніння.



Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода сталася у Мелітопольському районі: зіштовхнулися легковик і військовий автомобіль. Внаслідок аварії постраждали двоє людей. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Запорізької області.