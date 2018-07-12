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За півроку в Україні трапилось майже 69 тис. ДТП

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КИЇВ. 12 липня. УНН. За перші 6 місяців 2018 року на території України трапилося 68 776 дорожньо-транспортних пригод. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ у Facebook, передає УНН.

"За перші 6 місяців 2018 року на території України трапилося 68 776 дорожньо-транспортних пригод, що на 10,2 % менше ніж за аналогічний період минулого року. З них з потерпілими — 9965. У ДТП травмувалося 12 847 людей та 1237 осіб загинуло", - сказано у повідомлені.

Основними причинами ДТП стали:

  • порушення правил проїзду перехресть;
  • недотримання безпечної дистанції;
  • порушення правил маневрування;
  • перевищення дозволеної швидкості руху;
  • керування у стані алкогольного сп’яніння.

Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода сталася у Мелітопольському районі: зіштовхнулися легковик і військовий автомобіль. Внаслідок аварії постраждали двоє людей. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Запорізької області.

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