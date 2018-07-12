За полгода в Украине произошло почти 69 тыс. ДТП

"За первые 6 месяцев 2018 на территории Украины произошло 68 776 дорожно-транспортных происшествий, что на 10,2% меньше чем за аналогичный период прошлого года. Из них с пострадавшими - 9965. В ДТП травмировались 12 847 человек и 1237 человек погибли" , - говорится в сообщении.

Основными причинами ДТП стали:



нарушение правил проезда перекрестков;



несоблюдение безопасной дистанции;



нарушение правил маневрирования;



превышение разрешенной скорости движения;



управление в состоянии алкогольного опьянения.



Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло в Мелитопольском районе: столкнулись легковушка и военный автомобиль. В результате аварии пострадали два человека. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Запорожской области.