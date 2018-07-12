За полгода в Украине произошло почти 69 тыс. ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. За первые 6 месяцев 2018 на территории Украины произошло 68 776 дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел в Facebook, передает УНН.
"За первые 6 месяцев 2018 на территории Украины произошло 68 776 дорожно-транспортных происшествий, что на 10,2% меньше чем за аналогичный период прошлого года. Из них с пострадавшими - 9965. В ДТП травмировались 12 847 человек и 1237 человек погибли" , - говорится в сообщении.
Основными причинами ДТП стали:
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- нарушение правил проезда перекрестков;
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- несоблюдение безопасной дистанции;
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- нарушение правил маневрирования;
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- превышение разрешенной скорости движения;
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- управление в состоянии алкогольного опьянения.
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Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло в Мелитопольском районе: столкнулись легковушка и военный автомобиль. В результате аварии пострадали два человека. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Запорожской области.