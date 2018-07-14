Полиция открыла производство из-за смертельного ДТП на Прикарпатье

"Начато уголовное производство по признакам совершения правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Проводится следствие", - отметили в полиции.

В частности, в секторе коммуникации рассказали, что 13 июля около 16:40 40-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen Transporter, и двигаясь закругленным участком автодороги "Мукачево - Ивано-Франковск - Львов" между селами Черче и Подкамень во время выполнения маневра обгона попутного транспортного средства выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автопоездом в составе тягача MAN и полуприцепа TRAILOR под управлением 57-летнего водителя, который двигался по своей полосе движения во встречном направлении.

По результатам медосвидетельствования водитель грузового автомобиля MAN был трезв.

В результате ДТП водитель и трое пассажиров 46-, 47- и 23-летнего возраста, жители Черновицкой и Сумской областей, находившиеся в Volkswagen Transporter, погибли на месте происшествия.

Как сообщал УНН, в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком в Ивано-Франковской области накануне погибли четыре человека.