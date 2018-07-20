Из-за ДТП в Николаевской области в больницу попали 12 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. В результате ДТП, которое произошло на автодороге Киев - Одесса сегодня утром, погибли пять человек, еще 12 госпитализированы. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Николаевской области, передает УНН.
"Сегодня, 20 июля, около пяти часов утра на 289 км автодороги Киев - Одесса, неподалеку пгт Кривое Озеро, произошло столкновение рейсового микроавтобуса марки Volkswagen, который двигался по маршруту" Одесса-Гомель", с белорусской регистрацией, и грузовика, который, по предварительным данным, стоял с правой стороны проезжей части из-за неисправности", - говорится в сообщении.
В результате аварии водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте. Еще 12 пассажиров с телесными повреждениями различной степени тяжести были доставлены в медучреждения. Данные пострадавших устанавливаются.
Сведения о ДТП внесли в ЕРДР по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лица, которые управляют транспортными средствами). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
Устанавливаются обстоятельства ДТП, будет назначено проведение экспертиз. Следственные действия продолжаются.
Напомним, в ночь на пятницу в Николаевской области произошло столкновение пассажирского микроавтобуса и грузовика. Отмечено, что среди пострадавших есть граждане Республики Беларусь.