При ДТП в Житомирской области погибли 10 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. В результате ДТП, которое произошло сегодня в Житомирской области, на трассе Киев - Чоп, погибли 10 человек и еще 10 травмированы. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Житомирской области, передает УНН.
"Дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса и крупногабаритной грузовика произошла 20 июля около 10:40 на 127 км автодороги Киев - Чоп, вблизи с.Глубочица Житомирского района", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, водитель маршрутки, вероятно, сообщением Киев - Ровно, двигаясь в направлении Житомира, совершил столкновение с грузовиком DAF с полуприцепом.
"По состоянию на 11:30 известно, что в результате ДТП 10 человек погибли, еще 10 с полученными травмами разной степени тяжести доставлены в медицинские учреждения", - уточнили в полиции.
На месте происшествия продолжают работать следственно-оперативные группы ГУНП в области и Житомирского отделения полиции, патрульные, спасатели и медики. Обстоятельства автокатастрофы выясняются.
Напомним, маршрутка врезалась в фуру в Житомирской области.