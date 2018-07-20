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Масштабна ДТП на Житомирщині: серед загиблих є дитина

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КИЇВ. 20 липня. УНН. Рятувальники дістали тіла загиблих та травмовану дитину внаслідок ДТП на трасі Київ - Чоп. Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Житомирській області, передає УНН.

"20 липня о 10:45 у с. Глибочиця Житомирського району на 127 км траси Київ - Чоп сталося зіткнення маршрутного автобусу Мерседес "Спрінтер" сполученням "Київ-Рівне" з вантажним автомобілем ДАФ, що стояв на узбіччі. За оперативною інформацією, внаслідок ДТП водій маршрутного автобуса та 9 пасажирів загинули (з них 1 дитина) та 10 пасажирів отримали травми, з них 2 дитини", - йдеться в повідомленні.

Фахівці ДСНС врятували з понівеченої маршрутки хлопчика, орієнтовно 10-річного віку, а також дістали тіла загиблих. Усього в маршрутці перебували 20 людей: водій та 19 пасажирів.

Потерпілих з травмами різного ступеня важкості госпіталізували до лікарень Житомира.

Як повідомив кореспонденту УНН головний лікар обласної лікарні, до цього медзакладу доставили чотирьох постраждалих. Усі вони у важкому стані.

У Житомирській райлікарні перебуває ще один постраждалий, повідомив головний лікар медзакладу.

Крім того, двоє дітей - у Житомирській обласній дитячій клінічній лікарні, повідомив УНН гловний лікар цього медзакладу.

Нагадаємо, ДТП сталася на трасі Київ - Чоп, у Житомирській області, за участі маршрутного автобуса та великогабаритної вантажівки. Внаслідок аварії загинули 10 людей та ще 10 травмовані.

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