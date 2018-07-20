Масштабное ДТП в Житомирской области: среди погибших есть ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Спасатели достали тела погибших и травмированного ребенка в результате ДТП на трассе Киев - Чоп. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Житомирской области, передает УНН.
"20 июля в 10:45 в с. Глыбочица Житомирского района на 127 км трассы Киев - Чоп произошло столкновение маршрутного автобуса Мерседес "Спринтер" сообщением "Киев-Ровно" с грузовым автомобилем ДАФ, который стоял на обочине. По оперативной информации, в результате ДТП водитель маршрутного автобуса и 9 пассажиров погибли (из них 1 ребенок) и 10 пассажиров получили травмы, из них 2 ребенка", - говорится в сообщении.
Специалисты ГСЧС спасли из изувеченной маршрутки мальчика, ориентировочно 10-летнего возраста, а также извлечены тела погибших. Всего в маршрутке находились 20 человек: водитель и 19 пассажиров.
Пострадавших с травмами разной степени тяжести госпитализировали в больницы Житомира.
Как сообщил корреспонденту УНН главный врач областной больницы, в это медучреждение доставили четырех пострадавших. Все они в тяжелом состоянии.
В Житомирской райбольнице находится еще один пострадавший, сообщил главврач медучреждения.
Кроме того, двое детей - в Житомирской областной детской клинической больнице, сообщил УНН главврач этого медучреждения.
Напомним, ДТП произошло на трассе Киев - Чоп, в Житомирской области, с участием маршрутного автобуса и крупногабаритного грузовика. В результате аварии погибли 10 человек и еще 10 травмированы.