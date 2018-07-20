Из-за смертельного ДТП в Житомирской области открыли производство

"Под процессуальным руководством прокуратуры Житомирской области начато досудебное расследование по факту столкновения маршрутного автобуса и грузового автомобиля вблизи с. Глубочица Житомирского района. Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц) УК Украины проводит следственное управление Главного управления Нацполиции в области", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, сегодня около 10:40 на автодороге Киев-Чоп, вблизи с. Глубочица Житомирской области, произошло столкновение маршрутки, которая двигалась в направлении Житомира, и грузовой автомашины с полуприцепом.

В результате 9 пассажиров автобуса и водитель погибли, еще 10 пострадавших доставлены в медицинские учреждения области, в частности, Житомирской областной больницы, областной детской больницы, городской больницы №1 и Житомирской районной больницы для оказания неотложной медицинской помощи.

Расследование автокатастрофы находится на контроле руководства прокуратуры Житомирской области.