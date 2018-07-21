Масштабна ДТП на Житомирщині: поліція затримала власника маршрутки
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 21 липня. УНН. Поліція затримала власника маршрутки, яка вчора поблизу Житомира зіштовхнулась із фурою. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Житомирській області, передає УНН.
“Уже встановлено низку порушень вимог щодо технічного стану маршрутного автобусу, що здійснював перевезення людей. Відтак у порядку ст.208 (затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу затримано власника транспортного засобу, 41-річного жителя Рівненської області. Тривають подальші слідчо-розушкові заходи”, — повідомили у поліції.
Досудове розслідування проводиться за ознаками правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) та ст.287 (випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що внаслідок зіткнення маршрутки сполученням “Київ — Рівне” із фурою, яке сталось 20 липня на трасі Київ-Чоп поблизу Житомира загинуло 10 людей, ще 9 отримали травми.