Масштабное ДТП под Житомиром: полиция задержала владельца маршрутки

“Уже установлен ряд нарушений требований относительно технического состояния маршрутного автобуса, который осуществлял перевозку людей. Поэтому в порядке ст.208 (задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса задержан владелец транспортного средства, 41-летней житель Ровенской области. Продолжаются следственно-розыскные меры”, — сообщили в полиции.

Досудебное расследование проводится по признакам правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и ст.287 (выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или иное нарушение их эксплуатации) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в результате столкновения маршрутки сообщением “Киев — Ровно” с фурой, которое произошло 20 июля на трассе Киев-Чоп вблизи Житомира, погибли 10 человек, еще 9 получили травмы.