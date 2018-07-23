Проверки перевозчиков: уже выявлено более 300 нарушений

"По состоянию на 17:30 22 июля выявлено 326 правонарушений из которых 71 случай - это нарушение режима труда и отдыха, а 158 нарушений - это отсутствие разрешительных документов", - говорится в сообщении.

Напомним, начиная с 21 июля рейдовые проверки соблюдения требований действующего законодательства перевозчиками, которые осуществляют перевозки пассажиров, проводятся в тесном взаимодействии с работниками Нацполиции в масштабах всей страны в особом режиме усиленного контроля.

Напомним, с 17 апреля в Украине во время проверки перевозчиков полицейские зафиксировали более 26 000 нарушений правил перевозки пассажиров и дорожного движения. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.