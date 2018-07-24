У Києві машина задавила пішохода, вилетівши на тротуар

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КИЇВ. 24 липня. УНН. У Києві, біля станції метро "Дорогожичі", сталася ДТП – дві машини зіштовхнулися і вилетіли на тротуар. Одна людина загинула. Про це повідомляє УНН.

Так, автомобілі Nissan і Renault зіштовхнулися та вилетіли на тротуар.

За попередньою інформацією, аварія сталася через те, що хтось з водіїв проїхав на червоний сигнал світлофора.

Одна людина загинула та троє постраждали – дві жінки-пішоходи та водій автомобіля Renault. За попередньою інформацією, жінки знаходяться я тяжкому стані.

Попередні причини аварії поки що не встановлені, на місці працює слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, сьогодні вночі на автодорозі М-05 Київ - Одеса сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій загинули двоє людей. Водій мікроавтобуса з причепом не вибрав безпечну швидкість руху, не витримав безпечну дистанцію та скоїв зіткнення з вантажним автомобілем КамАЗ, який здійснював маневр.

Як повідомляв УНН, вчора внаслідок ДТП на вулиці Тарнавського у Львові травми отримали двоє дітей.

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