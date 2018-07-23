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ДТП у Львові: зіткнулися маршрутка та авто охоронної фірми

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 23 липня. УНН. Внаслідок ДТП на вулиці Тарнавського у Львові травми отримали двоє дітей. Про це повідомили у прес-службі міської ради Львова, передає УНН.

Так, автомобіль Renault Logan, який перебуває у власності приватної охоронної фірми, зіткнувся з міським маршрутним автобусом "Еталон", який здійснював рейс за маршрутом №24. 

"У ДТП травми отримали троє людей: водій автомобіля Renault Logan та двоє пасажирів маршрутного автобуса №24. Водія автівки охоронної фірми зі струсом головного мозку, забоєм спинки носа, носовою кровотечею доставили у 8-му міську клінічну лікарню. 13-річного пасажира з забоєм м'яких тканин передньої черевної стінки та 12-річного пасажира з забоєм грудної клітини доправили в міську дитячу клінічну лікарню",- повідомили в ЛМР.

У поліції наразі встановлюють всі обставини аварії. Розглядається питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, на трасі Львів - Луцьк у ДТП постраждали троє людей, серед них - двоє дітей. 

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