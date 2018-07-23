ДТП во Львове: столкнулись маршрутка и авто охранной фирмы
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 23 июля. УНН. В результате ДТП на улице Тарнавского во Львове травмы получили двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета Львова, передает УНН.
Так, автомобиль Renault Logan, который находится в собственности частной охранной фирмы, столкнулся с городским маршрутным автобусом "Эталон", который осуществлял рейс по маршруту №24.
"В ДТП травмы получили три человека: водитель автомобиля Renault Logan и двое пассажиров маршрутного автобуса №24. Водитель автомобиля охранной фирмы с сотрясением головного мозга, ушибом спинки носа, носовым кровотечением доставили в 8-м городскую клиническую больницу. 13-летнего пассажира с ушибом мягких тканей передней брюшной стенки и 12-летнего пассажира с ушибом грудной клетки доставили в городскую детскую клиническую больницу", - сообщили в ЛГС.
В полиции сейчас устанавливают все обстоятельства аварии. Рассматривается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, на трассе Львов - Луцк в ДТП пострадали три человека, среди них - двое детей.