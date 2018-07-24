На трасі Київ - Одеса мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 24 липня. УНН. Сьогодні вночі на автодорозі М-05 Київ - Одеса сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій загинули двоє людей. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі патрульної поліції Одеської області.
"За попередньою інформацією, водій мікроавтобуса з причепом не вибрав безпечну швидкість руху, не витримав безпечну дистанцію та скоїв зіткнення з вантажним автомобілем КамАЗ, який здійснював маневр", - йдеться у повідомленні.
У результаті аварії водій мікроавтобуса загинув на місці, а його пасажир, від отриманих травм помер по дорозі до медичного закладу. Обставини ДТП будуть встановлені в ході слідчих заходів.
Як повідомили у відділі комунікації ГУНП в Одеській області, загиблим водієм мікроавтобусу Volkswagen виявився 46-річний чоловік. У лікарні помер його 25-річний син.
"Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Слідство триває", - зазначили у ГУНП.
Нагадаємо, на трасі Одеса - Рені сталася ДТП за участі вантажівки та мікроавтобуса.