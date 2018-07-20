На трасі Одеса - Рені сталася смертельна ДТП
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 20 липня.УНН. Сьогодні близько 18:30 на трасі Одеса - Рені сталася ДТП за участі вантажівки та мікроавтобуса. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі патрульної поліції Одеської області.
Аварія сталася на трасі "Одеса - Рені", за с. Маяки. Вантажний автомобіль Scania рухався у одеському напрямку, а Mercedes Vito - у напрямку Рені.
"В результаті зіткнення водія вантажівки госпіталізували до Біляївської лікарні, а водій Mercedes загинув на місці", - зазначили у поліції.
Наразі на місці події працюють правоохоронці, які з'ясовують всі обставини аварії.
Нагадаємо, у Києві, на Старообухівській трасі, сталася ДТП: за попередньою інформацією, на проїжджій частині автодороги відбулося зіткнення та загоряння трьох автомобілів. У результаті аварії загинуло троє людей, ще двоє - травмовані.