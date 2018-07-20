На трассе Одесса - Рени произошло смертельное ДТП
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 20 липня.УНН. Сегодня около 18:30 на трассе Одесса - Рени произошло ДТП с участием грузовика и микроавтобуса. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области.
Авария произошла на трассе "Одесса - Рени", за с. Маяки. Грузовой автомобиль Scania двигался в одесском направлении, а Mercedes Vito - в направлении Рени.
"В результате столкновения водитель грузовика был госпитализирован в Беляевскую больницу, а водитель Mercedes погиб на месте", - отметили в полиции.
Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, которые выясняют все обстоятельства аварии.
Напомним, в Киеве, на Старообуховской трассе, произошло ДТП: по предварительной информации, на проезжей части автодороги произошло столкновение и возгорание трех автомобилей. В результате аварии погибли три человека, еще двое - травмированы.