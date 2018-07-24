На трассе Киев - Одесса микроавтобус столкнулся с грузовиком
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 24 июля. УНН. Сегодня ночью на автодороге М-05 Киев - Одесса произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли два человека. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области.
"По предварительной информации, водитель микроавтобуса с прицепом не выбрал безопасную скорость движения, не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с грузовым автомобилем КамАЗ, который совершал маневр", - говорится в сообщении.
В результате аварии водитель микроавтобуса погиб на месте, а его пассажир от полученных травм скончался по дороге в медицинское учреждение. Обстоятельства ДТП будут установлены в ходе следственных мероприятий.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области, погибшим водителем микроавтобуса Volkswagen оказался 46-летний мужчина. В больнице умер его 25-летний сын.
"Ведомости по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается", - отметили в ГУНП.
Напомним, на трассе Одесса - Рени произошло ДТП с участием грузовика и микроавтобуса.