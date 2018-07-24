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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 33592 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 100030 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 122208 просмотра

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8 марта, 10:25 • 129859 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 168146 просмотра

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7 марта, 17:42 • 153001 просмотра

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На трассе Киев - Одесса микроавтобус столкнулся с грузовиком

На трассе Киев - Одесса микроавтобус столкнулся с грузовиком

Киев  •  УНН

 • 14056 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 24 июля. УНН. Сегодня ночью на автодороге М-05 Киев - Одесса произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли два человека. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области.

"По предварительной информации, водитель микроавтобуса с прицепом не выбрал безопасную скорость движения, не выдержал безопасную дистанцию ​​и совершил столкновение с грузовым автомобилем КамАЗ, который совершал маневр", - говорится в сообщении.

В результате аварии водитель микроавтобуса погиб на месте, а его пассажир от полученных травм скончался по дороге в медицинское учреждение. Обстоятельства ДТП будут установлены в ходе следственных мероприятий.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области, погибшим водителем микроавтобуса Volkswagen оказался 46-летний мужчина. В больнице умер его 25-летний сын.

"Ведомости по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается", - отметили в ГУНП.

Напомним, на трассе Одесса - Рени произошло ДТП с участием грузовика и микроавтобуса.

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