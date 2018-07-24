В Киеве машина задавила пешехода, вылетев на тротуар
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. В Киеве, возле станции метро "Дорогожичи", произошло ДТП - две машины столкнулись и вылетели на тротуар. Один человек погиб. Об этом сообщает УНН.
Так, автомобили Nissan и Renault столкнулись и вылетели на тротуар.
По предварительной информации, авария произошла из-за того, что кто-то из водителей проехал на красный сигнал светофора.
Один человек погиб и трое пострадали - две женщины-пешеходы и водитель автомобиля Renault. По предварительной информации, женщины находятся я тяжелом состоянии.
Предварительные причины аварии пока не установлены, на месте работает следственно-оперативная группа.
Напомним, сегодня ночью на автодороге М-05 Киев - Одесса произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли два человека. Водитель микроавтобуса с прицепом не выбрал безопасную скорость движения, не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с грузовым автомобилем КамАЗ, который осуществлял маневр.
Как сообщал УНН, вчера в результате ДТП на улице Тарнавского во Львове травмы получили двое детей.