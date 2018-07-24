Українців приголомшили 97 резонансних ДТП за останніх півроку
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. З початку 2018 року в Україні сталось 97 дорожніх аварій з великою кількістю жертв і постраждалих. Про це повідомила прес-служба Національної поліції, передає УНН.
“На негативне уявлення громадян на стан аварійності в Україні, насамперед, впливають резонансні ДТП, в яких загинуло або травмовано багато осіб. З початку року трапилось 97 таких подій”, — заявив начальник Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування (ДОАЗОР) Олексій Сергєєв.
За словами Сергєєва, половина таких дорожньо-транспортних пригод відбувалася за участі автобусів та маршрутних транспортних засобів. Здебільшого основними причинами ДТП за участі перевізників є неналежний технічний стан транспортних засобів та свідоме ігнорування водіями вимог правил дорожнього руху.
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Водночас, як повідомляють у Нацполіції, загальна кількість ДТП знизилася на 10 відсотків. Так само зменшилася кількість смертельних випадків внаслідок аварій.
“Кількість ДТП, в яких постраждали люди, також зменшилася на 16%. Кількість летальних випадків — на 10%”, — підкреслив Сергєєв.
Зазначимо, що до кінця туристичного сезону в Україні посилено заходи безпеки на дорогах.