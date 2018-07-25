ГПУ: за півроку до суду передано 1031 обвинувальний акт по ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Протягом першого півріччя 2018 року українські прокурори скерували до суду 1031 обвинувальний акт через скоєння смертельних ДТП. Про це у Facebook повідомила пресс-секретар Генерального прокурора України Лариса Сарган, передає УНН.
“Прокурори в судах до останнього відстоюють сторону звинувачення, щоб ті, хто скоїв злочин, отримали належне. У минулому році до суду було скеровано 1689 обвинувальних актів по смертельних ДТП. А за перше півріччя цього року — вже 1031”, — написала прес-секретар Генпрокурора.
Разом з тим, речниця ГПУ наголосила на необхідності посилення відповідальності за скоєні злочини на дорогах.
“У той же час очевидно, що є необхідність посилення відповідальності за скоєні злочини на дорогах. Адже у 2017 році із 1324 засуджених за справами зі смертельними ДТП, до позбавлення волі були засуджені 276 осіб, тобто лише кожний п’ятий винуватець”, — зазначила Сарган.
У ГПУ також висловили переконання, що парламент розгляне відповідні законодавчі зміни за ініціативою Генпрокуратури якнайшвидше.
Як повідомляв УНН, за півроку в Україні було скоєно 68 тис. ДТП. З них 97 — отримали найбільшого розголосу у суспільстві через велику кількість жертв і обставини.