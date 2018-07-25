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ГПУ: за півроку до суду передано 1031 обвинувальний акт по ДТП

ГПУ: за півроку до суду передано 1031 обвинувальний акт по ДТП

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 липня. УНН. Протягом першого півріччя 2018 року українські прокурори скерували до суду 1031 обвинувальний акт через скоєння смертельних ДТП. Про це у Facebook повідомила пресс-секретар Генерального прокурора України Лариса Сарган, передає УНН.

“Прокурори в судах до останнього відстоюють сторону звинувачення, щоб ті, хто скоїв злочин, отримали належне. У минулому році до суду було скеровано 1689 обвинувальних актів по смертельних ДТП. А за перше півріччя цього року — вже 1031”, — написала прес-секретар Генпрокурора.

Разом з тим, речниця ГПУ наголосила на необхідності посилення відповідальності за скоєні злочини на дорогах.

“У той же час очевидно, що є необхідність посилення відповідальності за скоєні злочини на дорогах. Адже у 2017 році із 1324 засуджених за справами зі смертельними ДТП, до позбавлення волі були засуджені 276 осіб, тобто лише кожний п’ятий винуватець”, — зазначила Сарган.

У ГПУ також висловили переконання, що парламент розгляне відповідні законодавчі зміни за ініціативою Генпрокуратури якнайшвидше.

Як повідомляв УНН, за півроку в Україні було скоєно 68 тис. ДТП. З них 97 — отримали найбільшого розголосу у суспільстві через велику кількість жертв і обставини.

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