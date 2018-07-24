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За півроку в Україні скоєно 68 тис. ДТП

За півроку в Україні скоєно 68 тис. ДТП

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 липня. УНН. Протягом першого півріччя в Україні скоєно 68 тис. ДТП. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає УНН.

"За перше півріччя 2018 р. нами зареєстровано понад 68 тисяч ДТП. В цих ДТП постраждали майже 13 тисяч осіб. З цих 13-ти тисяч загинуло 1 237 чоловік. За усередненою статистикою - 7 осіб в день. До речі, в цьому році вона знизилася, в 2017-му ми втрачали 9 осіб на добу в ДТП", - написав Білішіцкій.

За його словами, причини аварій: перевищення швидкості - 35% ДТП; порушення правил маневрування - 21%; порушення правил проїзду перехресть - 8%; порушення правил проїзду пішохідних переходів - 7%; недотримання дистанції - 7%; інші - 22%.

Нагадаємо, з початку 2018 року в Україні сталося 97 дорожніх аварій з великою кількістю жертв і постраждалих.

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