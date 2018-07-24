За полгода в Украине совершено 68 тыс. ДТП

"За первое полугодие 2018г. нами зарегистрировано более 68 тысяч ДТП. В этих ДТП пострадали почти 13 тысяч человек. Из этих 13-ти тысяч погибло 1 237 человек. Это в усреднённой статистике - 7 человек в сутки.Кстати, в этом году она снизилась, в 2017-м мы теряли 9 человек в сутки в ДТП", - написал Билишицкий.



По его словам, причины аварий: превышение скорости - 35% ДТП; нарушение правил маневрирования - 21%; нарушения правил проезда перекрестков - 8%; нарушение правил проезда пешеходных переходов - 7%; несоблюдение дистанции - 7%; другие - 22%.



Напомним, с начала 2018 года в Украине произошло 97 дорожных аварий с большим количеством жертв и пострадавших.



