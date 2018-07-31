За пять лет преступность на почве алкоголизма сократилась вдвое

“В 2013 году зафиксировали 34 тысяч 443 уголовных правонарушений, совершенных под воздействием алкоголя, в 2017 — уже 15 тысяч 135, а за последние полгода — 6 тысяч 998”, — говорится в сообщении.

Чаще всего под действием алкоголя люди совершают преступления против собственности. Всего за последние пять лет таких преступлений произошло — 54 тысяч 231. На втором месте — преступления против жизни и здоровья человека — 41 тысяча 915, на третьем — преступления против безопасности движения (в том числе ДТП, совершенные в состоянии алкогольного опьянения) — 9 тысяч 122.

“Пьяные” преступления чаще всего происходят в Донецкой области. За последние пять лет здесь произошло более 13 тысяч преступлений. В этом году было зафиксировано всего 683 преступления. Однако когда область полностью находилась под контролем украинской власти, таких нарушений там происходило больше всего: 4 тысячи 194 — в 2013 и 3 тысячи 128 в 2014 году.

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На втором месте Харьковская область. В этом году там произошло 794 инцидентов, а всего в течение пяти лет — 11 тысяч 510.

На третьем месте — Запорожская область с зафиксированным 451 преступлением в этом году. 7 тысяч 656 — всего за пять лет.

“Алкогольное опьянение не изменяет сознание и способности настолько, чтобы человек вообще не осознавал окружающую действительность и не мог прогнозировать свои действия. Исключительные ситуации, когда человек под действием алкоголя не осознает своих действий, бывают, но они не влияют на общую картину. Если сравнивать влияние алкоголя с другими видами наркотических средств, то отличие, действительно, существует. Состояние алкогольного опьянения обусловливает больший риск агрессивных, антисоциальных действий. Употребление алкоголя увеличивает количество правонарушений, связанных с телесными повреждениями, хулиганством”, — объяснил судебно-психиатрический эксперт Киевского независимого судебно-экспертного учреждения Андрей Канищев.

Напомним, в 2018 году в Украине произошло более 2 тысяч “пьяных” ДТП.