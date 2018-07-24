В этом году в Украине произошло более 2 тысяч "пьяных" ДТП

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 34930 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 100679 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 122798 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 130427 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168336 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153066 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140863 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130421 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 180691 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118324 просмотра

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Актуальное
В этом году в Украине произошло более 2 тысяч "пьяных" ДТП

В этом году в Украине произошло более 2 тысяч "пьяных" ДТП

Киев  •  УНН

 • 8725 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. За полгода по вине пьяных водителей произошло более двух тысяч ДТП. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины, передает УНН.

“Вместе с тем, едва ли не самые масштабные и кровавые ДТП совершаются водителями, которые находились в состоянии опьянения. За первые шесть месяцев этого года по вине нетрезвых водителей произошло более 2 тысяч аварий, 349 из которых — с пострадавшими. Беспечность таких лиц привела к гибели 42 граждан и травмированию 446 человек”, - заявил начальник Департамента организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования (ДОАООР) Алексей Сергеев.

На сегодня составлено более 61 тысяч административных протоколов по фактам совершения соответствующих правонарушений.

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Отметим, что к концу туристического сезона в Украине усилены меры безопасности на дорогах.

Как сообщал УНН, военный Киевского гарнизона Центрального региона Украины получил суровый приговор за ДТП с гибелью 3 человек по причине пьянства.

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