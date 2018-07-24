В этом году в Украине произошло более 2 тысяч "пьяных" ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. За полгода по вине пьяных водителей произошло более двух тысяч ДТП. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины, передает УНН.
“Вместе с тем, едва ли не самые масштабные и кровавые ДТП совершаются водителями, которые находились в состоянии опьянения. За первые шесть месяцев этого года по вине нетрезвых водителей произошло более 2 тысяч аварий, 349 из которых — с пострадавшими. Беспечность таких лиц привела к гибели 42 граждан и травмированию 446 человек”, - заявил начальник Департамента организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования (ДОАООР) Алексей Сергеев.
На сегодня составлено более 61 тысяч административных протоколов по фактам совершения соответствующих правонарушений.
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Отметим, что к концу туристического сезона в Украине усилены меры безопасности на дорогах.
Как сообщал УНН, военный Киевского гарнизона Центрального региона Украины получил суровый приговор за ДТП с гибелью 3 человек по причине пьянства.