Військовий отримав суворий вирок за ДТП із загибеллю 3 осіб через пияцтво

“3 липня 2018 року обвинуваченого визнано винним за ч. 3 ст. 286 КК України (порушення ПБДР, що спричинило ДТП із загибеллю кількох осіб) та призначено йому покарання у виді 6 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 роки”, — йдеться у вироку суду.

Встановлено, що у січні 2017 року вказаний військовослужбовець спричинив автомобільну аварію на трасі Київ-Одеса, в результаті якої загинуло троє людей, знаходячись за кермом свого автомобіля у стані алкогольного сп’яніння.

Як зазначається, 27 квітня 2017 року обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні за обвинуваченням винуватця ДТП у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України, було скеровано військовою прокуратурою для розгляду до Васильківського міськрайонного суду Київської області.

Так, 16 лютого 2018 року до матеріалів судової справи прокурором долучено відповідь Національного військово-медичного клінічного центру “Головний військовий клінічний госпіталь”, згідно до якої обвинувачений з 29 грудня 2017 року перебуває на обстеженні та стаціонарному лікуванні у відділенні гнійної хірургії зазначеного лікувального закладу. Це підтвердило й витребування з медзакладу медичної картки хворого та картки стаціонарного хворого.

Крім того, отримані судом документи з лікувального закладу свідчили, що обвинувачений має серйозні ускладнення після важкої ампутації однієї з нижніх кінцівок на фоні гепатиту, що було розцінено, як тяжка тривала хвороба, внаслідок чого судове засідання було перенесено на липень 2018 року, до одужання обвинуваченого.

Нагадаємо, 4 липня Рада підтримала посилення відповідальності за водіння у нетверезому стані.