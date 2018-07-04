Рада підтримала посилення відповідальності за водіння у нетверезому стані

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КИЇВ. 4 липня. УНН. Верховна Рада планує посилити кримінальну відповідальність за ДТП за участь п'яних водіїв, що спричинило смерть потерпілих. За відповідний законопроект у першому читанні проголосували 240 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

Проектом передбачається доповнити новою статтею Кримінальний кодекс України та внести зміни до Закону України "Про основи національної безпеки України", що стосуються порушення Правил дорожнього руху.

Пропонується по життєве позбавлення права керування транспортними засобами, а також посилення кримінальної відповідальності за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння або у стані, викликаному вживанням наркотичних або інших одурманюючих засобів. Крім цього передбачено посилення кримінальної відповідальності за ДТП, що спричинили смерть. Пропонується карати винних осіб позбавленням волі на термін до 10 років.

Як повідомляв УНН, станом на березень цього року у Національній поліції констатують про зменшення з початку року кількості ДТП на дорогах України.

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