Рада поддержала усиление ответственности за вождение в нетрезвом состоянии

Проектом предусматривается дополнить новой статьей Уголовный кодекс Украины и внести изменения в Закон Украины "Об основах национальной безопасности Украины", касающиеся нарушения Правил дорожного движения.

Предлагается пожизненное лишение права управления транспортными средствами, а также усиление уголовной ответственности за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном употреблением наркотических или других одурманивающих средств. Кроме этого предусмотрено усиление уголовной ответственности за ДТП, которые повлекли смерть. Предлагается наказывать виновных лиц лишением свободы на срок до 10 лет.



Как сообщал УНН, по состоянию на март этого года в Национальной полиции констатируют об уменьшении с начала года количества ДТП на дорогах Украины.